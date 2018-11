Higuaín pede desculpa por expulsão e penálti falhado

O avançado do AC Milan, Gonzalo Higuaín, pediu desculpa pela sua exibição no domingo contra a Juventus de Cristiano Ronaldo. O argentino, que foi emprestado pela Juventus ao Milan, falhou um penálti na primeira parte e foi expulso na segunda.

O emblema de Milão acabou por perder o jogo em casa por 0-2. Cristiano Ronaldo fez o segundo golo da equipa de Turim, aos 81 minutos, depois de aproveitar uma defesa incompleta do guarda-redes Donnarumma.

Depois uma colisão com Medhi Benatia, o árbitro Paolo Mazzoleni marcou falta contra Higuaín. O argentino não gostou da decisão e os protestos valeram-lhe um amarelo. Higuaín continuou a protestar e Mazzoleni voltou a puxar dos cartões, desta vez do vermelho.

A expulsão ocorreu dois minutos depois do segundo golo da Juventus, numa altura em que o Milan tentava responder à desvantagem de dois golos.

Avançado assume responsabilidades

"Antes de mais, quero pedir desculpa à equipa, ao treinador, aos adeptos e ao árbitro pela minha reação", disse Higuaín numa entrevista à Sky Sports Italia. "Assumo a responsabilidade pelo que aconteceu. Obviamente, Espero que isto não volte a acontecer. Foi um daqueles momentos - estavamos a perder, falhei um penálti e nós não somos robôs, mas sim pessoas. Mas eu não quero tentar justificar as minhas ações", continuou Higuaín.

"Somos um exemplo para as crianças e eu sei que a minha ação não foi a mais correta", acrescentou, não esquecendo um agradecimento aos antigos colegas da Juventus, que o tentaram acalmar depois da expulsão: "Tive uma boa conversa com eles, foi muito bom eles terem vindo e tentado conter-me. Eles sabem que os jogadores têm emoções e o jogo estava a correr mal, especialmetne para mim, e eu só posso pedir desculpa".

Cristiano Ronaldo saiu em defesa do jogador. Também à Sky Sports Italia, no final do jogo, o português disse que tentou acalmar Higuaín, entendendo a sua frustração. "Ele não fez muito, ele estava chateado por estar a perder o jogo. É compreensível. Espero que ele não seja castigado muito severamente", desejou.

Saída da Juventus e compromisso com o Milan

A Juventus emprestou o antigo avançado do Real Madrid e do Nápoles ao AC Milan durante um ano, com opção de compra, em agosto, depois da chegada de Cristiano Ronaldo a Turim. Depois do empréstimo, Higuaín admitiu que a decisão de sair não fora tomada por si.

"Foi tomada por outros, não por mim. Eu sempre dei tudo em Turim", disse Higuaín, que marcou 55 golos em 105 jogos pela Juventus.

"Agora estou no Milan e estou bem aqui. Sou uma pessoa e um jogador muito emocional, por isso às vezes é difícil conter-me. Dá para ver pela minha cara se estou a sentir-me bem ou mal", confessou o internacional pela Argentina.