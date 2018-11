Detenção de Bruno é manchete

A detenção de Bruno de Carvalho, por suspeita de envolvimento no ataque a Academia de Alcochete, é um dos destaques nos jornais desportivos, esta segunda-feira. Os três diários utilizam, em letras garrafais, a sentença: "Detido".

Ex-presidente do Sporting alvo de buscas em casa e indiciado por autoria moral do ataque à Academia. Mustafá, líder da claque Juve Leo, também foi detido. Serão presentes a juiz para interrogatório nas próximas 48 horas.

Bruno de Carvalho divide as primeiras páginas dos três desportivos com as vitórias obtidas por Sporting e Benfica, no fecho da jornada 10 do campeonato. "Dost deu as boas-vindas a Keizer", titula "O Jogo". Os leões bateram o Chaves, por 2-1, com dois golos do avançado holandês. O novo treinador do Sporting assistiu ao jogo em Alvalade.

Do jogo entre Sporting e Chaves referência, ainda, para as notas da arbitragem. Com os transmontanos a contestar a expulsão de Bruno Gallo e o lance que resultou no penálti convertido por Dost.

O Benfica venceu em Tondela, por 1-3, e colocou um ponto final numa sequência de quatro jogos sem vencer. "Finta à crise", escreve "A Bola".

"O Jogo" mede a importância de Otávio no FC Porto e conclui que o brasileiro já é o melhor suplente de Conceição. Soma dois golos e duas assistências em três jogos a sair do banco.