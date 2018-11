Mais uma vitória da Juve, mais um golo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcou um dos dois golos com que a Juventus venceu o Milan, na 12.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Aos oito minutos, a centro do ex-portista Alex Sandro, o croata Mário Mandzukic colocou a Juventus em vantagem em casa do AC Milan, e Cristiano Ronaldo, aos 81, na recarga a um primeiro remate do compatriota João Cancelo, elevou para 2-0, marcando o seu oitavo no 'calcio'.

A cinco minutos do termo da primeira parte, o AC Milan dispôs de uma grande penalidade para chegar ao golo do empate, a punir mão do marroquino Benatia, mas o argentino Gonzalo Higuain viu o remate ser desviado para o poste direito pelo guarda-redes Wojciech Szcesny.

A Juve lidera o campeonato italiano com seis pontos de vantagem sobre o Nápoles.

Já o Inter Milão foi goleado por 4-1 na deslocação a Atalanta e falhou a tentativa de recuperar o segundo lugar da liga transalpina, entregue desde sábado ao Nápoles, após o triunfo em casa do Génova (2-1), que soma 28 pontos contra 25 dos milaneses.

A Roma venceu a Sampdoria, por 4-1, com golos do brasileiro Juan Jesus, aos 19 minutos, do checo Patrik Schick, aos 59, e Stephan El Shaarawy, aos 72 e 90+3. A Sampdoria marcou o tento de honra pelo francês Gregoire Defrel, aos 89.