Tiago Fernandes. "Disse ao presidente ia fazer isto nestes três jogos"

O treinador interino do Sporting mostrou-se feliz após ter levado o clube a duas vitórias (no campeonato) e um empate (na Liga Europa). Tiago Fernandes lembrou uma promessa feita ao presidente dos leões.

"Disse ao presidente ia fazer isto nestes três jogos e que era importante dar seguimento. Estou feliz por ajudar, estou sempre pronto para ajudar. Ter dois jogos a vencer na Liga como estreia é algo motivador e deixa-me feliz quanto ao futuro. Depois em casa do Arsenal não perdemos. Isso deixa-me feliz e orgulhoso, mas sem os jogadores não seria possível", disse.

Em declarações na flash interview da Sporttv, Tiago Fernandes confirma que saiu emocionado de campo.

"Estou honrado pelos adeptos serem gratos pelo meu trabalho. Demonstraram essa gratidão no final, depois de uma semana com três jogos, onde fomos capazes de dar aquilo que eles mais querem. Isso deixa-me feliz. Estava emocionado porque os adeptos estavam a gritar o meu nome e não podes ficar indiferente a isso. Retribuí com palmas."

A partir desta segunda-feira, os leões são orientados pelo holandês Marcel Keiser, mas Tiago Fernandes ainda não sabe se vai fazer parte da equipa técnica. “Vou reunir com o presidente e vamos ver o que é melhor para futuro".

Sobre o jogo contra o Chaves – vitória 2-1 -, o técnico interino lembra que tinha dito que “o Chaves era uma equipa bastante difícil, que não dá espaços aos adversários. Fechou-se como é habitual e não deu espaço para ligar o jogo. Fomos pacientes, aproveitámos uma oportunidade e podíamos ter feito mais golos. Tivemos três ocasiões para finalizar, mas não conseguimos. A equipa apresentou-se bem e o mais importante foram os 3 pontos. Agora há que dar continuidade".

O Sporting venceu 2-1 com dois golos de Dost e subiu ao segundo lugar no campeonato.