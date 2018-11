Taça Libertadores. Empate na primeira mão

O Boca Juniors e o River Plate empataram a dois golos na primeira mão da final da Taça dos Libertadores em futebol, num lotado La Bombonera onde os anfitriões estiveram por duas vezes a vencer.

Na primeira final da prova 100% argentina, o Boca adiantou-se aos 34 minutos, por Ramon Ábila, mas a vantagem pouco durou, pois, aos 36, Lucas Pratto restabeleceu a igualdade.

Em cima do intervalo, Darío Benedetto, que substituíra aos 27 minutos o lesionado Cristian Pavón, recolocou os 'xeneizes' na frente, só que, aos 61, o River, feliz, voltou a empatar o 'superclásico', graças a um autogolo de Carlos Izquierdoz.

Até final, os forasteiros estiveram quase sempre com a bola, mas a única grande ocasião pertenceu ao Boca, aos 90 minutos, com Carlos Tevez, entrado aos 73, a isolar Benedetto, mas este a não conseguir superar Armani, que segurou o 'nulo'.

Com este resultado, e tendo em conta que na final da prova os golos fora não valem a dobrar, tudo começará a zero no Monumental de Núñez, a casa do River, a 24 de novembro.