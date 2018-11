Brasil. Aumentam vítimas após deslizamento de terras

O deslizamento de terras que ocorreu no sábado no estado do Rio de Janeiro provocou 15 mortos e, pelo menos, 11 feridos, segundo o novo balanço das autoridades brasileiras, que admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar.

O balanço de vítimas mortais aumentou com a morte de um menino de três anos, que desde sábado estava hospitalizado e cuja irmã, de apenas 10 meses, tinha também morrido.

Em conferência de imprensa, o autarca de Niteroi, Rodrigo Neves, referiu que o morro não estava sinalizado como de alto risco nos estudos técnicos.

Segundo as autoridades, o deslizamento aconteceu quando uma pedra se deslocou de uma área ambientalmente protegida, localizada acima do morro.

O governo local declarou oficialmente três dias de luto e assegurou que dará apoio às 22 famílias desalojadas.

No terreno têm estado cerca de 200 membros dos bombeiros, proteção civil e 80 militares, que na madrugada de hoje encontraram quatro cadáveres.

A ajudar nos resgates têm estado também voluntários.

Em 2010, apenas a 15 minutos da Boa Esperança, no morro de Bumba, 48 pessoas morreram num deslizamento provocado por intensas chuvas.