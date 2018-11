Golo de Ivan Cavaleiro dá empate aos Wolves frente ao Arsenal

O Wolverhampton voltou aos resultados surpreendentes, depois de três derrotas seguidas. A equipa treinada por Nuno Espírito Santo, que subiu de divisão esta temporada e já arrancou pontos contra os principais candidatos ao título, fez suar o Arsenal de Unay Emery, empatando no Emirates por 1-1.

Os "wolves" alinharam com o habitual esquadrão português em campo, composto por Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro no onze. Mais tarde, Diogo Jota voltou a jogar depois de lesão e Rúben Vinagre não saiu do banco de suplentes.

O primeiro golo surgiu logo aos 13 minutos. Ivan Cavaleiro aproveitou a distração de Granit Xhaka, passou a Raul Jimenez, emprestado pelo Benfica, que devolveu ao internacional português para este inaugurar o marcador.

O Wolverhampton estava à procura da sua primeira vitória em três jogos. O início de época fulgurante foi travado por uma série de três derrotas. Mas o Arsenal não entrou no jogo com um registo muito melhor, tendo empatado nos últimos três jogos, o último frente ao Sporting para a Liga Europa.

O Arsenal dominou o resto do jogo, como era previsível. Os "gunners" nunca entraram a ganhar ao intervalo e início lento da equipa de Unay Emery ia custando a série do Arsenal, que ainda não sabe o que é perder para o campeonato.

As esperanças de Nuno Espírito Santo e a armada lusa de saírem do Emirates com uma vitória estiveram muito perto de se materializar. Mas o arménio Henrikh Mkhitaryan foi o desmancha-prazeres do Wolverhamtpon e o salvador do Arsenal, marcando o golo do empate aos 86 minutos.

Com o empate, o Wolverhampton mantém-se assim na segunda metade da tabela, no 11.º lugar, com 16 pontos. O próximo jogo da equipa "portuguesa" é em casa, frente ao Huddersfield.