Mourinho sai derrotado do dérbi de Manchester

O Manchester United somou nova derrota para o campeonato. A equipa treinada por José Mourinho visitou o Manchester City e os "citizens" foram superiores, vencendo por 3-1. O português Bernardo Silva alinhou a titular pelo City e Mourinho perdeu o seu 300.º jogo na Premier League.

As duas equipas vinham de vitórias nas competições europeias, uma mais surpreendente que a outra. O City goleou o Shaktar Donetsk por 6-0, numa vitória previsível, apesar do resultado avolumado. O United, por outro lado, foi a Turim derrotar por 1-2 a Juventus de Cristiano Ronaldo (que marcou).

A vitória tranquila do City arrancou aos 12 minutos, com um golo de David Silva, depois de uma assistência de Bernardo Silva.



O United não parecia ter armas para lutar contra os campeões e, aos 48 minutos, Sergio Agüero fez o segundo da partida e ampliou a vantagem.

Mourinho lançou o internacional belga Romelu Lukaku e o possante avançado teve impacto pouco depois de ter entrado. Lukaku foi derrubado pelo ex-Benfica Ederson e o francês Anthony Martial reduziu a diferença de golos e relançou o jogo.

A quatro minutos do fim, o City pôs fim a qualquer esperança do United em sair com um resultado positivo do Estádio Etihad. Mais uma vez, Bernardo Silva assistiu para o golo, servindo Gündogan para o 3-1-

Com a derrota, o Manchester United cai na tabela classificativa para oitavo, atrás do Watford, e fica a 12 pontos do primeiro lugar.