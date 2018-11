Vitória de Guimarães ganha ao Santa Clara e sobe ao sétimo lugar

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu este domingo o Santa Clara por 2-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol. O resultado permite aos minhotos subir à sétima posição da prova.

Davidson, aos 26 minutos, marcou o primeiro do jogo para os vimaranenses. O Vitória garantiu a vitória aos 81 minutos. André André fechou o resultado em 2-0 na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães subiu ao sétimo lugar com 15 pontos, enquanto os açorianos estão no nono com 14.