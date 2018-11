Barcelona perde em casa pela primeira vez em mais de dois anos

O Barcelona, líder da Liga Espanhola, sofreu a primeira derrota em casa para qualquer competição em dois anos, depois de perder com o Bétis, de Sevilha, por 3-4. O Bétis, com William Carvalho em campo, surpreendeu o Barça, com o regressado Messi em campo, que não perdia no Camp Nou desde setembro de 2016.

O português William Carvalho começou a titular pelo Bétis e assinou a sua melhor exibição desde que chegou à Andaluzia. Aos 20 minutos, o antigo jogador do Sporting serviu Junior para o primeiro golo do jogo, gelando o público catalão.

Aos 35 minutos, William Carvalho voltou a estar envolvido no surpreendente ataque do Bétis. O internacional português passou ao antigo jogador de Barcelona e FC Porto, Cristian Tello, que assistiu o capitão Joaquin para o 0-2.

O Barcelona só conseguiu responder na segunda parte. Messi, que voltou depois de partir o braço há três semanas contra o Sevilha, marcou de penálti aos 68 minutos.

O golo, no entanto, foi sol de pouca dura. Três minutos depois, Giovani Lo Celso aproveitou a "ajuda" do guarda-redes catalão Marc-Andre Ter Stegen e voltou a ampliar a vantagem para dois golos.

Sempre que o Barça conseguia marcar, o Bétis encontrava forma de responder. Aos 79 minutos, Arturo Vidal reduziu novamente a diferença de golos. Mas a vida dos campeões só se ia complicar a partir daí. Rakitic foi expulso dois minutos depois e, aos 83 minutos, Sergio Canales fez o 2-4.

Messi ainda bisou na partida e assustou os visitantes, marcando aos dois minutos do período de compensação. Mas o jogo e o resultado histórico estavam decididos.

Foi a primeira derrota em casa para qualquer competição desde setembro de 2016, altura em que o Barcelona perdeu 1-2 contra o Alavés. Foi também a primeira vez desde 2003 que os campeões sofreram quatro golos em casa para um jogo do campeonato. A última equipa a fazê-lo foi o Deportivo La Coruña.



Para o lado do Bétis, há também um dado histórico a assinalar. Foi a primeira vez desde 1998 que os sevilhanos ganharam no Camp Nou.

A derrota deixou o Barça com 24 pontos, depois de 12 jogos sem derrotas, à frente por um ponto do Atlético Madrid, com quem joga na próxima jornada.