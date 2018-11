Manifestação anti-Trump em Paris

Um milhar de pessoas reuniu-se ao início da tarde na praça da República em Paris para protestar contra a presença do Presidente norte-americano, Donald Trump, nas comemorações do Armistício da Primeira Guerra Mundial.

A concentração decorre sob alta vigilância, temendo as autoridades a participação de "200 a 400 ativistas violentos" à margem das comemorações.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, confirmou temer-se algumas perturbações na praça da República, indicando que foram tomadas medidas.

Respondendo a um apelo do coletivo "Nem guerras nem estado de guerra", que integra cerca de meia centena de associações, os manifestantes juntaram-se depois das 14h00 (13h00 em Lisboa) na emblemática praça, acima da qual flutuava um balão gigante representando um bebé rabugento de fralda, constatou a agência France Presse.

Alguns dos manifestantes tinham cartazes com as frases "Senhor Ódio, deixe a Europa" ou "Sem justiça não há paz" e uma faixa com as palavras "Trump = Guerra" foi colocada sobre a estátua da praça.

"Reunir todos os chefes de Estado que partilham o mundo e que criam a guerra no mundo para uma comemoração como esta parece-nos realmente inapropriado e é isto que queremos denunciar", explicou Bénédicte Gambirasio, da Marcha das Mulheres Paris.

"Trump transmite estes valores de desordem social e de divisões entre as comunidades, derrama um discurso de ódio e muitas vezes ataca os mais fracos", disse, adiantando que a concentração pretende ser "anti-imperialista, anti-racista, anti-sexista, anti-fobia LGBT e pela defesa do ambiente".

Antes da manifestação, três militantes do grupo feminista Femen, de peito descoberto e com 'slogans' contra a guerra, conseguiram furar a segurança e aproximar-se do carro do Presidente dos Estados Unidos quando este se dirigia para a cerimónia no Arco do Triunfo. O incidente foi divulgado em direto.

Perto de 10 mil elementos das forças de segurança e bombeiros foram destacados para garantir a segurança na capital francesa durante as comemorações que juntaram 72 dirigentes mundiais, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.