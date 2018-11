Jorge Mendes visto em Famalicão

O empresário Jorge Mendes foi visto na bancada a ver o jogo entre o FC Famalicão e o Sporting da Covilhã. O dono da Gestifute tem interesses no clube minhoto, sendo que em junho a empresa esteve em negociações para adquirir 50% da recém constituída SAD famalicense.

A Gestifute acabou por ficar de fora do negócio e foi a Quantum Pacific Group, dona de 32% do capital do espanhol Atlético de Madrid, a comprar 51% dos títulos da nova SAD. No entanto, o negócio e o envolvimento de Jorge Mendes fizeram Miguel Ribeiro sair do Rio Ave, clube com fortes ligações à Gestifute e onde Ribeiro era diretor-geral há sete anos.

Miguel Ribeiro passou a ser o CEO do clube famalicense, que aponta para a subida de divisão como o maior objetivo da época.

O Famalicão ocupa o terceiro lugar da Segunda Liga e em posição de subida de divisão, estando apenas atrás do Paços de Ferreira e do Benfica B (que não pode subir).