​Bloco quer controlo público da energia e da banca

O Bloco de Esquerda quer o controlo público da energia e da banca. Essa é uma das cinco reformas estruturais definidas por Catarina Martins no encerramento da XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que decorreu este fim-de-semana em Lisboa. Um discurso de cerca de meia hora em que a líder do Bloco quis deixar um aviso: “Habituem-se ao Bloco.”

“Habituem-se agora ao Bloco. Não há família em que os idosos, os pais, os filhos ou as netas não tenham sido beneficiados” por políticas defendidas pelo Bloco de Esquerda, disse Catarina Martins para mostrar que o seu partido já não trabalha para “nichos de eleitorado”, mas para a maioria dos portugueses.

“Para onde vamos a partir daqui? Como fazer melhor?”, perguntou Catarina Martins, para a seguir elencar as cinco reformas estruturais pelas quais vai lutar.

A primeira é uma nova lei de bases da saúde, a ser aprovada no próximo ano. O Bloco já tem um projecto, que resulta das ideias de António Arnaut e João Semedo, enquanto que o Governo ainda não apresentou o trabalho que encomendou a Maria de Belém Roseira.

Catarina Martins tem pressa e diz que não é possível “ter um Serviço Nacional de Saúde decente quando em cada dez euros, quatro vão para os privados” e os melhores hospitais são entregues à gestão privada.

A segunda reforma é relativa à demografia, com a líder do Bloco de Esquerda a defender medidas que favoreçam o aumento da natalidade: salários iguais para homens e mulheres, abonos de família, livros e transportes gratuitos para os filhos, um Estado social universal.

Em terceiro lugar, Catarina Martins colocou o combate às alterações climáticas. A líder do Bloco congratulou-se com o sucesso do combate à autorização de mais furos para exploração de petróleo. “Insistir em não apostar no petróleo é uma forma de virar a economia para a sustentabilidade”, disse a líder bloquista, defendendo investimento em transportes públicos elétricos e em painéis solares para a habitação.

A quarta reforma é o controlo público da banca e do setor energético que a coordenadora do Bloco colocou na mesma medida. A privatização destes dois sectores não trouxe benefícios, disse, e só resultou em mais custos: Portugal tem uma das energias mais caras da Europa e passou os últimos anos a resgatar bancos. Por isso, o Bloco reafirma a sua defesa do controlo público da banca e da energia.

Por fim, a quinta reforma estrutural é a reforma da democracia. E aí, Catarina Martins defendeu um projeto que o partido tem desde o inicio desta legislatura de criação de uma entidade para a transparência dos eleitos e dos gestores públicos. Esse é um dos projetos de lei que tem vindo a ser apreciado na comissão eventual para a transparência, na Assembleia da República.

“Tudo faremos para que a entidade para a transparência seja uma realidade ainda este ano”, prometeu a líder bloquista, para quem “a degradação e o pântano” na política só interessam a quem não quer defender a democracia.