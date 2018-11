Temporal faz uma centena de inundações e queda de árvores em todo o país

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) já conta quase com uma centena de ocorrências desde a meia noite. A maioria são inundações por causa da chuva forte e persistente.

O período critico ainda decorre até às 18h00 deste domingo. Há um aviso laranja, o segundo mais grave, para os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Guarda.

A chuva e o vento já fizeram alguns estragos, mas sem consequências graves. Lisboa foi o distrito mais afetado, disse à Renascença o adjunto do comando de operações da ANPC, Manuel Cordeiro.

“Da meia noite até esta hora, 95 ocorrências em Portugal Continental, com 220 operacionais envolvidos e 87 viaturas, sendo o distrito de Lisboa o mais afetado, com 28 ocorrências; e depois o distrito de Coimbra, com 12; e o Porto, com dez.”

De acordo com a mesma fonte, ocorreram 61 inundações, 18 quedas de árvores e nove limpezas de via.

Este domingo está a ser um dia de muita chuva e as autoridades estão a monitorizar as barragens, mas até agora todas estão com “poder de encaixe”.

Para prevenir o pior, Manuel Cordeiro avança com alguns conselhos, como limpar os sistemas de águas pluviais, não atravessar zonas inundadas e adotar uma condução defensiva.