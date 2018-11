Papa assinala centenário do Armistício. “Parece que não aprendemos”

O Papa pede que se aprenda a lição com a tragédia da I Guerra Mundial. Este domingo de manhã, no Vaticano, Francisco assinalou o centenário do Armistício.

“A página histórica do primeiro conflito mundial é um grave aviso para que todos rejeitem a cultura da guerra e busquem todos os meios legítimos para pôr fim aos conflitos que ainda assolam muitas regiões do mundo. Parece que não aprendemos”, declarou o Papa.

Depois de pedir orações pelos milhões de vítimas da “enorme tragédia” que foi a I Guerra Mundial, o Sumo Pontífice lançou um repto: “digamos com força: apostemos na paz, não na guerra!”

Francisco pede ao mundo que siga o exemplo de São Martinho de Tours, que cortou em dois o seu manto para partilhá-lo com um pobre.

“Que este gesto de solidariedade humana indique a todos o caminho para a construção da paz”, sublinhou.

O Papa Francisco lembrou que às 12h30 (hora de Lisboa) os sinos vão tomar em várias partes do mundo, para assinalar os 100 anos do fim da I Guerra Mundial.