Sérgio Conceição. “Sete jogos, sete vitórias"

O treinador do FC Porto elogiou a postura dos seus jogadores depois da vitória diante do Sp. Braga. Lembrou que "este clube dá-se mal com a derrota”.

Sérgio Conceição considera que “foi um jogo muito competitivo, foram duas equipas bem organizadas, houve ocasiões de parte a parte e 'caiu' para nós. Tivemos essa felicidade, mas fomos à procura dela”.

“Quem joga na terça-feira [para a Liga dos Campeões] e hoje faz um golo nos últimos minutos, só há que reforçar o espírito destes jogadores e o espírito anímico da equipa", acrescentou.

Na flash interview da Sporttv, o técnico dos dragões reafirma que têm “muito respeito pelo Sp. Braga, um clube ambicioso, competitivo e bem orientado pelo Abel. Mas somos campeões nacionais, somos o FC Porto”.

O treinador azul e branco lembra que sofreram “um dissabor grande na Luz, mas depois disso foram sete jogos, sete vitórias. Este clube dá-se mal com a derrota e estes jogadores mostraram de que fibra são feitos. Estão de parabéns”.

O FC Porto venceu o Sp. Braga por 1-0, golo de Soares aos 88 minutos, e isolou-se na frente do campeonato.