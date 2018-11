EUA. Votos da Florida vão ser recontados

Mais de oito milhões de votos na Florida, das eleições intercalares norte-americanas, vão ser novamente contados, decidiu o secretário de estado local, o republicano Ken Detzner.

A decisão surgiu depois de cumprido o prazo para os 67 condados daquele estado norte-americano entregarem as contagens dos votos das eleições da passada terça-feira para o Senado e que resultaram numa vantagem de 12.562 votos a favor do republicano Rick Scott face ao democrata Bill Nelson, que ficou em segundo lugar com uma diferença de 0,15 pontos percentuais dos votos.

Conhecida a ordem para uma recontagem mecânica, o senador Nelson, que aspira à reeleição, apresentou um pedido judicial para recontagem de votos, prometendo que tomará medidas para "garantir que cada voto seja contado sem interferências, nem tentativas para minar o processo democrático".

Scott, governador do estado, também avançou para os tribunais devido aos atrasos na contabilização de votos nos condados de Broward e de Palm Beach, tendo, aos jornalistas, sugerido a existência de uma "fraude".

A recontagem irá abranger também a eleição do governador estatual, na qual o republicano Ron DeSantis se impôs por apenas 33.584 votos, mais 0,41 pontos percentuais do que o seu mais direto rival, o autarca de Tallahasse, o democrata Andrew Gillum.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a afirmar haver "roubo" no resultado eleitoral na Florida, depois do anúncio da recontagem de votos.

"Tentativa de ROUBAR duas grandes eleições na Florida! Estamos a acompanhar de perto", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.

Trump está em viagem oficial em França para participar nas comemorações dos 100 anos do final da I Guerra Mundial (1914-1918). Antes de embarcar para esta viagem, Trump criticou a recontagem de votos, ao referir que, "de repente, estão a encontrar votos do nada".

A lei da Florida obriga à recontagem quando a diferença entre dois candidatos seja de 0,50 ou menos pontos percentuais e obriga a que sejam contados manualmente se a diferença for de 0,25 pontos percentuais ou inferior.

Na terça-feira, os norte-americanos foram às urnas no meio de um agitado clima político para as eleições intercalares, que o próprio Trump caracterizou como um referendo à sua presidência.

Os democratas recuperaram o controlo da Câmara dos Representantes, enquanto os republicanos ampliaram ligeiramente a sua maioria no Senado.