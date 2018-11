Marcelo pede aos jovens para “evitar a clivagem” e diz que a visão do serviço “é fundamental”

O Presidente da República afirmou numa mensagem dirigida aos participantes no encontro “3 Milhões de Nós” que os jovens têm de “evitar a clivagem” num país cada vez com mais idosos.

“Não há só jovens na sociedade portuguesa, mas cada vez mais idosos, menos jovens e há que evitar a clivagem, a separação de idades entre dois “portugais” no ponto de vista de acesso ao mundo, contacto com a realidade e perceção do que se passa cá dentro e lá fora”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa mensagem vídeo apresentada no encontro, que decorre na Aula Magna, em Lisboa, o presidente da República sublinhou a necessidade de promover a “esperança para viver” entre todas as gerações”, não apenas “para ir durando”.

O Presidente da República pediu aos jovens para evitar “as clivagens territoriais, sociais” e “fazer criar todos os dias mais solidariedade, mais coesão”.

“É o vosso papel. É o papel de um cristão e é o papel de um português”, declarou.

“Numa posição ecuménica, tenho a certeza que saberão ser fiéis às raízes cristãs, à pertença deste Portugal que é de todo nós e sobretudo, quando virados para o futuro, sempre preocupados com o serviço do outro, do próximo: o próximo ‘próximo’ e o próximo distante”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a visão de serviço “é fundamental”, a efetivar “termos concretos”.

“A pessoa humana é cada pessoa de carne e osso, que contactamos todos os dias, de manhã à noite. Estamos ao serviço dessas pessoas, não estamos ao serviço de nós”, afirmou.

Não podendo estar presente, o presidente da República enviou a mensagem para o encontro e referiu que acompanha os jovens “na família, no meio escolar, no trabalho, na comunidade, na construção do futuro”.

“Nesse papel nunca se esqueçam dos imperativos morais espirituais e religiosos, que passam todos pela dignidade da pessoa humana”, sublinhou.

O encontro “3 Milhões de Nós” decorreu durante este sábado, dia 10 de novembro, na Aula Magna em Lisboa, com o objetivo de ser um fórum de diálogo e discussão entre os jovens, os pais, professores educadores e todos os que “lidam com os jovens”.