Jovens desafiados a “fazer a diferença” onde quer que estejam

Foi com um convite a fazer a diferença que terminou o encontro de adolescentes da diocese de Lisboa, que decorreu este sábado na Baixa da capital.

Ao longo deste sábado, dois mil jovens participaram em catequeses em várias igrejas da Baixa de Lisboa. E, depois de um momento de descontração no Terreiro do Paço, todos confluíram para a Igreja de S. Domingos, onde D. Nuno Brás, bispo auxiliar de Lisboa, os convidou a fazerem a diferença.

“Convido-vos a fazerem a diferença. Onde vocês estão: nas vossas escolas, nas vossas familiais, na vossa catequese, nos vossos divertimentos convido-vos a fazerem a diferença. E a diferença faz-se assim: entregando-se completamente”, convidou D. Nuno Brás no fim da homilia.

O bispo começou por fazer uma referência ás leituras deste Domingo – a viúva de Sarepta que dá o que tem para o profeta Elias comer e uma parábola de Jesus sobre uma viúva que põe tudo o que tem no altar do templo – para explicar o que é dar tudo e a diferença entre dar o que se tem e dar o que se é.

Depois contou duas histórias: a de Santa Joana Princesa, a filha de D. Afonso V e irmã de D. João II que, no século XV, escolheu viver como dominicana num convento em Aveiro; e a de um jovem de Milão, que morreu já neste século com uma leucemia fulminante, mas que marcou de tal forma as pessoas que com ele conviveram que os pais ficaram surpreendidos com a multidão que acorreu ao funeral.

“Quando nos entregamos completamente faz toda a diferença”, disse D. Nuno, depois de contar as histórias. “E podemos perguntarmo-nos: mas porque é que Deus me quer completamente?”, perguntou o bispo.

“Deus quer-te completamente na tua vida normal, Deus quer te entregues completamente na tua vida normal porque ele se entregou completamente, porque Deus não sabe entregar-se de outra forma a não ser assim.

Totalmente, completamente. E isso faz toda a diferença”, disse D. Nuno Brás na missa de encerramento do YouCat Bible Day, o encontro diocesano de adolescentes do Patriarcado de Lisboa.