Tiago Fernandes. “Ainda não tenho definida a minha situação"

O treinador interino do Sporting diz que não tem ainda o seu futuro definido no clube.

“Ainda não tenho definida a minha situação, mas estou sempre grato ao Sporting por me reconhecer como treinador e pelas oportunidades que me têm sido dadas neste clube. Tenho crescido como treinador e como homem”, disse Tiago Fernandes.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida contra o D. Chaves, o técnico dos leões acrescentou que “as pessoas que trabalham comigo, sabem que sou solidário com todos. Não só com os que chegam, mas também com os que cá estão há muitos anos, quer sejam empregados da limpeza ou diretores”.

“Estou empenhado em fazer deste clube mais forte e estamos a trabalhar em prol de um Sporting cada vez melhor”, acrescentou.

Tiago Fernandes considera que “a equipa mais preparada, mais coesa e que quer vencer é o Sporting”.

“Estou feliz por aquilo que fizemos nos Açores e em Londres e independentemente do resultado de amanhã tenho a certeza que vou estar satisfeito com os meus jogadores, que vão dar tudo dentro do campo”.

Sobre a partida com o Chaves, Tiago Fernandes acrescenta que “não há desculpas, vou pôr o 11 mais forte, tive dificuldade em escolher os 18 para convocar porque o grupo está a trabalhar de forma fantástica”.

Tiago Fernandes fará amanhã o último jogo como treinador interino do Sporting. A partir de segunda-feira o comando técnico é assumido por Marcel Keiser.