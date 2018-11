​Queda de árvore mata condutor em Ourém

Um homem morreu este sábado em Ourém, no distrito de Santarém, depois de a viatura ligeira que conduzia ter sido atingida por uma árvore que caiu devido ao mau tempo, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu às 12h06, na Estrada Nacional 113. O vento forte e a chuva terão feito tombar a árvore de grandes dimensões, que atingiu o carro, provocando a morte do condutor, que seguia sozinho.

No local do acidente estiveram os bombeiros de Ourém e uma equipa da Viatura de Emergência Médica do Médio Tejo, que confirmaram o óbito.

Devido ao mau tempo que se faz sentir em praticamente todo o país, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou desde as 00h00 deste sábado 121 ocorrências, sendo o Porto o distrito mais afetado.