​Rui Vitória: “Era bom que estivéssemos todos unidos”

O treinador do Benfica, Rui Vitória, admite uma “espiral negativa” e deixa um apelo à união dos benfiquistas na antevisão do jogo com o Tondela.



Questionado sobre o descontentamento dos adeptos por causa dos maus resultados, Rui Vitória garantiu que a equipa está com ele.

“Isso para mim é claríssimo, claro como água. Temos um grupo muitíssimo unido. Temos a noção clara que era bom que estivéssemos todos unidos. Temos a noção clara de que se não estivermos todos unidos do ponto de vista exterior, internamente temos de transmitir que é esse o nosso sentimento. Quando se ganha não ganha só um, quando se perde não perde só um, estamos todos envolvidos nesta mesma ideia. E os jogadores e todos nós temos essa consciência e isso pode ser alargado não só aos jogadores, mas a quem no envolve e trabalha diariamente connosco.”

Rui Vitória quer regressar aos triunfos já na partida de domingo, a contar para a 10.º jornada do campeonato, depois de um ciclo de três derrotas e um empate.

“Temos a consciência da importância do jogo que vamos ter amanhã, estamos preparados e queremos muito ganhar e vamos lá para ganhar ao Tondela. A resposta que os meus jogadores vão dando é muito positiva, de um grande envolvimento e compromisso. Isso é a base para partir para o resto”, afirmou o treinador.

Rui Vitória admite que o Benfica está numa espiral negativa, mas também afirma que os maus momentos são para ser ultrapassados.

“São fases que as equipas atravessam. Há 15 dias estávamos na primeira posição e agora aconteceu esta fase negativa. Tem a ver com uma espiral que, de repente, se instala, que pode retirar a confiança. Estas fases existem, mas são para ser ultrapassadas.”

O treinador do Benfica anunciou que Salvio não vai a Tondela, por lesão, mas a equipa pode contar com o avançado Jonas.

Sobre as chances na Liga dos Campeões, Rui Vitória diz que há seis pontos em disputa e “matematicamente ainda é possível” alcançar os oitavos de final.