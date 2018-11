​Sismo de 2,4 sentido em Torre de Moncorvo

Um sismo de magnitude 2,4 na escala de Richter e com o epicentro a cerca de 8 quilómetros a Oeste de Torre de Moncorvo foi registado às 1h54 da madrugada deste sábado nas estações da rede sísmica nacional.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este abalo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada, na localidade de Torre de Moncorvo.

À hora do comunicado IPMA não havia registo que o sismo tivesse provocado danos pessoais ou materiais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).