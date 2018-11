Trump e Macron de acordo sobre defesa da Europa

Os presidentes francês e norte-americano concordaram este sábado que a Europa tem que suportar mais os gastos com a defesa do continente.

Emmanuel Macron e Donald Trump encontraram-se no Palácio do Eliseu, à margem das celebrações dos 100 anos do fim da I Guerra Mundial.

Algumas horas antes, o líder dos Estados Unidos considerou “muito insultuosa” a proposta de um exército europeu.

O Presidente francês recebeu o homólogo norte-americano com um vigoroso aperto de mão e referiu-se a Trump como “amigo”.

Donald Trump afirmou que uma “Europa forte” é algo “muito importante” para os Estados Unidos.

“Nós queremos ajudar a Europa, mas tem que ser justo. Atualmente, os Estados Unidos é que têm carregado a maior parte do fardo”, declarou.

Em sintonia, Emmanuel Macron defendeu que os países europeus aumentem as suas contribuições para a NATO e desenvolvam capacidade militar própria.

“É por isso que penso que as minhas propostas para a defesa europeia são totalmente consistentes com isso”, afirmou o chefe de Estado francês.

Depois da reunião, Macron e Trump vão almoçar no Palácio do Eliseu, juntamente com as primeiras damas Brigitte e Melania.

Fonte oficial da Presidência francesa disse que o encontro foi “muito construtivo” apesar do “mal-entendido”.

Segundo a mesma fonte, Trump disse a Macron: “acho que estamos mais próximos do que parece”.