​Imogen Heap. Futuro da música passa pela inteligência artificial

“Desenvolvo tecnologia para me tornar mais humana, mais criativa”, assegura, dando como exemplo umas luvas “wireless” que desenhou para poder manipular sons num computador apenas com o movimento das mãos (e que não conseguiu usar em palco porque havia demasiada gente ligada à net…). É com elas que quer democratizar o processo criativo, permitindo que qualquer pessoa crie música com o corpo, liberta de instrumentos, usando os gestos para criar sons.

Blockchain ao serviço da música

Imogen Heap pretende revolucionar a indústria pelos instrumentos, mas também pelo negócio. Para isso, irá lançar a 9 de dezembro um sistema baseado numa aplicação para telemóvel que usa numa espécie de sistema blockchain para acelerar o processo de pagamento aos artistas, encurtando o tempo que demora a gerar receita e garantindo mais justiça na altura de distribuir dividendos.

“Temos muito dinheiro a ser distribuído anualmente na indústria musical e metade dele não vai parar às mãos das pessoas certas. Há muita ineficácia no processo”, admite.

Ao mesmo tempo, o sistema também permitirá criar uma base de dados sonora para cada artista, que passaria a ter um “passaporte criativo” e uma identidade única online, criada e alimentada com recurso à inteligência artificial. Parece complicado? Para Imogen nem tanto, uma vez que a artista acredita que o futuro do som passa mesmo por aí: usando a capacidade que um computador tem para aprender, será possível, em teoria, encontrar a música perfeita para cada momento.

O futuro do som é generativo e reativo

“O que me entusiasma com a música é que, no futuro, uma versão de mim feita por inteligência artificial (AI) poderá rapidamente aprender padrões comigo. Quero que a minha versão AI seja capaz de se adequar aos sentimentos de cada ouvinte, como se eu estivesse a interagir diretamente com ele. Acho que isso será o futuro”, explicou, em conferência de imprensa.

Quando ao som propriamente dito, Imogen acredita num futuro em que o sons seja “generativos e reativos”, que reajam com os sentimentos de quem ouve, com o bater do coração, com o tempo que faz lá fora. “Acredito numa espécie de realidade aumentada para sons em que tudo é intensificado”, remata.

Imogen Heap vai apresentar-se ao vivo em concerto no Capitólio, em Lisboa, este domingo.