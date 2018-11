​Obras na A1 à chegada a Lisboa condicionam trânsito

As obras de reparação no pavimento da autoestrada do norte (A1), à chegada a Lisboa, a decorrer até à madrugada de domingo, estão este sábado a provocar condicionamento de trânsito.



A Brisa alertou hoje para a existência de alternativas para evitar congestionamentos, indicando que às 10h00 existiam já cerca de cinco quilómetros de fila junto ao troço do Trancão, no sentido Norte-Sul, onde decorre a obra.

Como alternativa a concessionária da autoestrada aconselha que no sentido Norte-Sul, seja utilizada a A9- CREL ou para quem vem mais de norte a utilização da A10 e A9.

Outra das alternativas apontadas é a IC2, sentido Santa Iria/Sacavém, saída no nó de Santa Iria.

No sentido Sul/Norte, a Brisa recomenda a circulação através da 2ª circular no sentido Sacavém/Santa Iria e o IC17-CRIL, eixo A8/A9, em direção a Alverca.

As obras vão decorrer até às 4h00 de domingo e condicionar o trânsito, no sentido Norte/Sul, entre o quilómetro 3 e 1.