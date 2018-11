Trump critica Macron. "Muito insultuosa” proposta de exército europeu

O Presidente dos Estados Unidos critica o seu homólogo francês a propósito da proposta de criação de um exército europeu.

Donald Trump, que chegou a Paris para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, deve reunir-se com Emmanuel Macron no sábado de manhã.

"O Presidente Macron acaba de sugerir que a Europa construa o seu próprio exército, para se proteger dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China", escreveu Trump, em mensagem divulgada na rede social Twitter, no momento em que o seu avião aterrava no aeroporto internacional de Orly, nas proximidades da capital francesa.

"Muito insultuoso. Talvez a Europa devesse pagar antes a sua parte à NATO, que os EUA subsidiam largamente!", acrescentou Donald Trump.