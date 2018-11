Vitória de Setúbal regressa aos triunfos frente ao Feirense

O Vitória de Setúbal recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Feirense por 2-1, num jogo disputado no Estádio do Bonfim, a contar para o arranque da 10ª jornada da I Liga.

Os sadinos entraram a vencer na partida com golo de Frédéric Mendy, aos 20 minutos. O médio Cris empatou para o Feirense aos 33 minutos, ao aproveitar uma saída em falso de Joel Pereira.

Já no segundo tempo, Lito Vidigal lançou o avançado Jhonder, que decidiu com um golo de cabeça aos 85 minutos, na sucessão de um canto.

O Feirense não vence no campeonato desde a segunda jornada, quando bateu o Vitória de Guimarães. Os fogaceiros ocupam, à condição, a 14ª posição, com nove pontos em dez jogos. Já o Vitória de Setúbal regressa às vitórias depois da derrota forasteira contra o Braga e salta para o 8º posto da I Liga, com 14 pontos.