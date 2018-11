Real Sociedad vence Levante com segunda parte de luxo

A Real Sociedad venceu no terreno do Levante por 3-1, em partida a contar para a 12ª jornada da I Liga.

A equipa de Valência entrou a vencer bem cedo, com um golo de Chema e encaminhava-se para continuar a senda de bons resultados. O Levante não perdia desde agosto, e somava quatro vitórias nas últimas cinco partidas, incluíndo uma vitória por 2-1 no terreno do Real Madrid.

No entanto, a equipa basca tinha outras ideias em mente. A viver um momento de forma diferente, com nenhum triunfo nas nas últimas três partidas, a Real Sociedad pôs um ponto final nos maus resultados com três golos em dez minutos de jogo.

Theo Hernandez marcou aos 73, Juanmi aos 77 minutos e Oyarzabal fechou o marcado aos 83 minutos.

Com este resultado, o Levante continua na 7ª posição, à condição, com 17 pontos em 12 jogos. Já a Real Sociedade subiu ao 9º lugar, com 16 pontos.