Ivo Vieira promete e cumpre. Moreirense recebe e vence Portimonense

O Moreirense venceu, esta sexta-feira, o Portimonense por 2-0, e confirmou o bom momento de forma.

Os cónegos venceram o Benfica na Luz na última jornada por 3-1 e mostraram que esse triunfo não foi obra do acaso. O Moreirense bateu a equipa de Folha por 2-0 e subiu, à condição, ao sexto lugar da I Liga, com 16 pontos somados.

Ivo Vieira tinha deixado a promessa que o resultado frente ao Benfica de pouco valia se a equipa não desse a mesma réplica contra o Portimonense, e o plantel respondeu.

A equipa da casa abriu o ativo no primeiro tempo, com um golo de Nenê aos 34 minutos, de cabeça, na sucessão de um canto. Pedro Nuno selou o resultado final com um golo aos 56 minutos.

Contas feitas, o Moreirense soma a terceira vitória consecutiva no campeonato e ascende, à condição, ao 6º lugar, com 16 pontos. O Portimonense volta a não conseguir vencer e mantém-se a meio da tabela, em 11º lugar.