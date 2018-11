Pinto da Costa constituído arguido no caso dos "e-mails"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi constituído arguido no caso dos "e-mails", segundo avança a SIC.

O dirigente máximo dos dragões, assim como os administradores da SAD, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles, são suspeitos de crime de violação de correspondência e ofensa a pessoa coletiva.

Pinto da Costa foi ouvido esta sexta-feira nas instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa, no âmbito do "caso dos e-mails". O máximo dirigente portista não prestou declarações aos jornalistas à chegada, por volta das 10h30, e deixou o DCIAP cerca de 45 minutos depois, também sem falar.

O processo refere-se à revelação de correspondência eletrónica, alegadamente incriminatória, do Benfica pelo diretor de comunicação dos portistas, Francisco J. Marques, no Porto Canal. Marques é também arguido no processo, depois de queixa do Benfica, que alega ter sido vítima de um crime de pirataria informática.





"No âmbito de inquérito que teve origem numa queixa apresentada pelo Sport Lisboa e Benfica, foram, hoje, constituídos e interrogados sete arguidos. Estes arguidos encontram-se indiciados pela prática do crime de ofensa a pessoa coletiva, estando, ainda, um deles indiciado pela prática crime de violação de correspondência", indica uma nota publicada na página do DCIAP, sem mencionar o nome dos arguidos.



O DCIAP esclarece ainda que este inquérito "é distinto do designado 'caso dos e-mails', no qual se investigam crimes de corrupção e, como já foi tornado público, tem um arguido constituído".

A nota esclarece ainda que as diligências de hoje tiveram lugar no DCIAP, por se realizarem no âmbito de um inquérito que está atribuído à equipa que coordena as investigações relacionadas com crimes praticados no âmbito da atividade de competição desportiva de futebol e de crimes com aqueles conexos.

"Como foi oportunamente informado, tal equipa foi constituída, por despacho da Procuradora-Geral da República, para que a investigação desses crimes se desenvolvesse com conhecimento global do fenómeno, de forma concentrada, integrada e coordenada, competindo-lhe decidir quais as investigações que lhe ficam afetas e quais as que devem ser investigadas noutros departamentos do Ministério Público", acrescenta o DCIAP.

[atualizado às 20h26]