Custou, mas foi. Pedro Sousa nas meias-finais em Montevideu

Pedro Sousa garantiu, esta sexta-feira, a qualificação para as meias-finais do Challenger de Montevideu, no Uruguai.

O tenista luso, atual 114º do ranking mundial, eliminou o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 184º na hierarquia mundial, em três sets, mas não se livrou de um grande susto.

Sousa perdeu o primeiro set, e esteve a um jogo de ser eliminado. O português, em boa forma nos últimos torneios, conseguiu a reviravolta e fechou depois a partida com um terceiro set tranquilo. Pedro Sousa venceu pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-1, numa partida durou uma hora e 46 minutos.

Pedro Sousa vai discutir um lugar na final com Guido Pella, 65º do ranking mundial, que eliminou Giustino Lorenzo, 205º.