Sporting

Miguel Luís, o "jovem de quem sempre se esperou um grande futuro"

09 nov, 2018 - 18:15

Pedro Moreira, atual adjunto de Paulo Fonseca no Shakthar Donetsk, orientou Miguel Luís nas camadas jovens do Sporting e deixou grandes elogios após a estreia a titular do jovem de 19 anos na equipa principal dos leões.