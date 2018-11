Raphinha apto para o Chaves

O Sporting voltou aos treinos, esta sexta-feira, depois do empate sem golos no terreno do Arsenal.

O principal destaque vai para a integração de Raphinha, que está recuperado de lesão, treinou sem limitações e é opção para o jogo de domingo frente ao Chaves.

Os titulares da partida fizeram apenas trabalho de recuperação física. O restante plantel treinou normalmente às ordens de Tiago Fernandes, que orienta a sua última partida frente ao emblema transmontano, antes de Marcel Keizer assumir o comando.

No boletim clínico continuam dois nomes: Ristovski, que fez tratamento, e Battaglia que recupera da cirurgia após a grave lesão no joelho.

O Sporting recebe o Chaves, domingo às 20h00, no Estádio de Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.