Verstappen entra no Brasil em altos voos

Max Verstappen foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Brasil, penúltima prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto holandês da Red Bull parou o cronómetro em 1:01.011 e deixou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) a 49 centésimas de segundo e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), já campeão mundial, a 96.

O companheiro de equipa de Verstappen, o australiano Daniel Ricciardo, que terá uma penalização cinco lugares na grelha, por utilizar o sexto turbo da época. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) foi quinto classificado, enquanto o compatriota Valtteri Bottas (Mercedes) foi sexto.

A primeira dos "outros" foi a Haas, que teve o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen em sétimo e oitavo, respetivamente.