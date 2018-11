Guardiola e Mourinho, "tudo bons rapazes"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, desvalorizou a rivalidade com José Mourinho e destaca que são "os dois bons rapazes".

Mourinho e Guardiola não são, nem nunca foram, os melhores amigos. O confronto entre os dois não é recente e começou com a chegada do português ao Real Madrid. Ainda assim, Guardiola acredita que a "disputa" entre os dois já viu dias mais ferozes: "No fundo somos os dois bons rapazes, mais do que esperam".

O técnico dos "citizens" fez a antevisão do dérbi de Manchester, e nega que uma vitória afasta os "red devils" da luta pelo título. "Quer vençam, quer percam, não estão de todo fora da corrida pelo título. Em novembro? Impossível".

Ainda assim, o Manchester City segue invicto na Premier League, já com mais nove pontos que os rivais, que ocupam a sétima posição. "Os jogos contra os outros candidatos são sempre especiais, porque queremos vencer, mas ainda estamos em novembro. O jogo em Old Trafford em março será mais decisivo, certamente".

O segredo para vencer a partida? "Temos que defender bem, fortes, e perceber que eles são muito bons nos cruzamentos e tentar evitar bolas paradas. São de longe melhores que nós nesse aspeto. Temos de ser clínicos quando tivermos as nossas oportunidades e tentar controlar a partida".

O Manchester City recebe o United no domingo, no Etihad Stadium, às 16h30.