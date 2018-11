“Cidadão informado é cidadão preparado”. Conselhos da Proteção Civil para o mau tempo

O Norte e o Centro do país vão ser afetados, a partir desta sexta-feira à tarde, por chuva persistente, e por vezes intensa, além de vento forte e agitação marítima nas zonas costeiras.

O cenário faz prever a ocorrência de cheias rápidas – sobretudo em meios urbanos – e a queda de árvores e estruturas provisórias.

A Proteção Civil deixa, por isso, conselhos.

Relativamente à precipitação:

garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais os condutores devem adotar uma condução defensiva reduzindo a velocidade e ter especial atenção com a formação de lençóis de água nas vias. não atravessar zonas inundadas evita o arrastamento de pessoas e viaturas

Para o vento:

garantir uma adequada fixação de estruturas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas

ter especial cuidado na circulação e permanência junto a áreas arborizadas, estando atento à possibilidade de queda de ramos de árvores e de árvores, face ao vento forte.

Há sete distritos em estado especial de alerta amarelo da Proteção Civil: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu e Vila Real. Este alerta estará em vigor, pelo menos, até às 14h00 de sábado.

Por causa da agitação marítima, há nesta altura oito barras do continente fechadas à navegação e outras três condicionadas a embarcações com menos de 35 metros. Todas no eixo Minho – Douro Litoral.

Nas bacias hidrográficas, há uma monotorização especial também em todo o Minho e Douro Litoral.

O mau tempo deverá prolongar-se até domingo.