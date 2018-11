Mancini chama três estreantes para a receção a Portugal

Roberto Mancini anunciou, esta sexta-feira, a convocatória da seleção de Itália para a receção a Portugal, referente à terceira jornada da Liga das Nações, e para o encontro particular frente aos Estados Unidos.

Entre os 27 eleitos de Mancini, destacam-se as estreias de Stefano Sensi, médio de 23 anos do Sassuolo, Sandro tonali, médio de 18 anos do Brescia, e Vincenzo Grifo, avançado de 25 anos do Hoffenheim.

O Itália-Portugal está marcado para 17 de novembro, às 19h45, no San Siro, em Milão. A "squadra azzurra" está no segundo lugar do grupo 3 da Divisão A da Liga dos Nações, com quatro pontos, menos dois que Portugal, com mais um jogo disputado, e precisa de ganhar para aspirar à "final four". A Portugal basta empatar para chegar à fase seguinte.

A seleção transalpina defronta, depois, os EUA a 20 de novemrbo, às 19h45, num amigável na Cristal Arena, em Genk, na Bélgica.