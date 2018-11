Sport TV abandona a Nowo, a operadora da Champions

A Sport TV anunciou, esta sexta-feira, que vai sair da grelha da Nowo. O canal e a operadora têm andado num “bate boca”, com o canal desportivo a acusar a Nowo de acumular dívidas e a operadora a apontar o dedo à Sport TV, dizendo que exigiu uma atualização do contrato com aumento significativo de custo.

A Nowo respondeu em comunicado à decisão “sem precedentes no mercado português por parte da Sport TV, prejudicando milhares de clientes Nowo e Sport TV de norte a sul do país”. A operadora diz que recusou “novas condições impostas” pelo canal desportivo premium, que classificou de “desleais, desadequadas e desajustadas face à realidade do mercado”

Segundo aponta a Nowo, a Sport TV pretendia um novo contrato 15% mais caro do que o que está em vigor e apresentou as condições no último dia do contrato.

A Sport TV, por seu lado, defendeu-se dizendo que o acordo já tinha terminado em julho e só saiu da Nowo agora por respeito aos clientes. Ao Observador, o canal disse que a saída deveu-se à “elevada dívida vencida que a Nowo tinha já nessa data e que continua por liquidar”.

As críticas sobem de tom por parte do canal, que diz que a Nowo “continuou a cobrar aos seus clientes os serviços da Sport TV”, apesar de, alegadamente, ter deixado de pagar em julho pelos direitos do canal. E também afirma que a dívida não foi saldada.