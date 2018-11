Golo de Ronaldo eleito melhor da semana na Liga dos Campeões

O golo de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, pela Juventus, foi eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões.

O internacional português adiantou os italianos frente à antiga equipa, aos 65 minutos. Contudo, nos minutos finais, a equipa de José Mourinho conseguiu a reviravolta, com golo de Mata e auto-golo de Bonucci.

Nesta quarta jornada da fase de grupos, Ronaldo competia com Otávio, do FC Porto, que apontou o último golo dos dragões na goleada, por 4-1, sobre o Lokomotiv Moscovo. Também Raheem Seterling, do Manchester City, e Milan PAvkov, do Estrela Vermelha, estavam nomeados.