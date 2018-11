Emília Cerqueira, eleita por Viana do Castelo, é a deputada do PSD que assume culpa pelo "caso de José Silvano".

Emília Cerqueira marcou uma conferência de imprensa para as 16h00, na qual deverá admitir que registou a presença do deputado e secretário-geral do PSD no parlamento com recurso à sua password mas sem que este lhe tivesse pedido que o fizesse.