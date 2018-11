Raúl Silva e Xadas regressam para defrontar o FC Porto

Os regressos de Raúl Silva e Bruno Xadas são as principais novidades da convocatória do Sporting de Braga para a visita ao FC Porto, para a décima jornada do campeonato.

O central brasileiro não joga desde que se lesionou na receção ao Zorya, da Ucrânia, para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a 16 de agosto. O avançado português está de fora desde 26 de agosto - poucos dias depois, a sua transferência para o Mónaco foi frustrada porque chumbou nos testes médicos. Logo depois, foi-lhe detetada uma lesão que, até agora, o tinha arredado das opções de Abel Ferreira.

Da lista de 19 jogadores, saem Lucas Cunha e Murilo, que tinham sido chamados para o jogo com o V. Setúbal. No total, ficam sete de fora. Além dos já mencionados, Abel descarta Matheus e Ricardo Ferreira (lesionado), e Diogo Figueiras, Rosic, Ailton Silva e Ricardo Ryller.

Lista de convocados do Braga

Guarda-redes: Tiago Sá, Marafona;

Defesas: Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Raul Silva, Marcelo Goiano;

Médios: Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, Xadas, João Novais, Esgaio;

Avançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Dyego Sousa e Paulinho.