Ancelotti e Gary Neville defendem reação de Mourinho em Turim

Carlo Ancelotti e Gary Neville defenderam, esta sexta-feira, a reação de José Mourinho aos insultos dos adeptos da Juventus. O treinador do Manchester United foi para o meio do relvado, no final da vitória sobre a equipa "bianconera" (2-1) e colocou a mão no ouvido, "encorajando" os adeptos italianos a falarem mais alto.

"Obviamente que todos os que estão no relvado têm responsabilidade, mas é preciso perceber o que levou a isto. Eu não tenho prazer nenhum em ser insultado durante 90 minutos e acabou por ser uma reação normal. Não foi vulgar, foi sarcástica. É compreensível, é uma reação que surge depois de receber muitos insultos. Chega de insultos!", pediu Ancelotti, treinador do Nápoles, em conferência de imprensa.

Ancelotti explicou que o problemas dos insultos não é apenas da Juventus, mas de todo o futebol italiano. "Acontece a mesma coisa aqui em Nápoles, ou em Milão, ou em muitos outros estádios", argumentou.

Neville gosta do lado mais conflituoso do "Special One"



Em entrevista à Sky Sports, Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, defendeu a reação de Mourinho, embora por motivos diferentes.

"Algumas pessoas podem não gostar, mas eu adoro isso nele. Acho que deve haver reação e paixão no final de um jogo. Para mim, as melhores qualidades do José foram sempre que ele era impossível quando estava a perder e impossível quando estava a ganhar. Isso era fantástico de se ver e ele captava sempre as pessoas", comentou Neville.

O antigo defesa referiu, ainda, que há umas semanas "algumas pessoas sugeriam fortemente que os jogadores não estavam com o treinador". "Eu nunca acreditei nisso", atirou Gary Neville, na mesma entrevista.