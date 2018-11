U.Bike. Universidade do Porto já pedala pela cidade

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, entregou, esta sexta-feira, as primeiras 250 bicicletas do projeto U-Bike. A Universidade do Porto (UP) quer que os estudantes, docentes e funcionários se desloquem mais de bicicleta pela cidade.

O projeto nacional U-Bike, para o qual concorreram 15 instituições de ensino superior, entre os quais a Universidade do Porto, pretende que a bicicleta venha a “substituir o veículo motorizado e passe a ser o transporte da comunidade académica, contribuindo para uma mobilidade urbana sustentável”, disse à Renascença a Pró-Reitora da UP, Joana Carvalho.

Para permaneceram com a U-Bike durante o tempo definido na candidatura, que pode ir de seis a 12 meses, os utilizadores têm de cumprir uma média diária mínima de sete quilómetros.

Os quilómetros percorridos pelo aluno, docente ou funcionário vão ser monitorizados por uma plataforma da Universidade do Porto que permite controlar os quilómetros percorridos, as calorias consumidas, a distância média e o impacto ambiental gerado.

“A plataforma serve para os utilizadores terem acesso aos percursos e aos quilómetros, mais acima de tudo para perceberem quanto estão a poupar”, realçou Bruno Almeida, diretor do Centro de Deposto da Universidade do Porto. Ao mesmo tempo, a instituição, em conjunto com a Câmara Municipal, pretende usar esses dados em futuras investigações para melhorar as ciclovias da cidade.

Para o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o projeto é um exemplo de mobilidade suave, elétrica e partilhada. “Mobilidade elétrica porque algumas delas são elétricas, mobilidade partilhada porque ninguém vai ser dono dessas bicicletas, elas estão ao dispor da comunidade, e são 3 mil no total distribuídas por 15 instituição ao longo do país”, afirmou o ministro a quanto a entrega das bicicletas.