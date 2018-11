FC Porto completa preparação para o Braga com duas baixas

O plantel do FC Porto concluiu, esta sexta-feira, a preparação para a receção ao Sporting de Braga. Sérgio Conceição não pôde contar com dois jogadores.

Um deles Fabiano, que voltou a treinar de forma condicionada e fez trabalho de ginásio. O outro Aboubakar, que continuou o tratamento à lesão que o arredará da competição por um longo período de tempo.

Esta sexta-feira, Sérgio Conceição fez a antevisão da partida e lamentou o pouco tempo de descanso de que o FC Porto dispõe, além de ter criticado o estado do relvado do Dragão. O jogo com o Braga está marcado para sábado, às 20h30. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.