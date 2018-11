Estado Islâmico reivindica ataque em Melbourne

O autoproclamado Estado Islâmico (EI) reivindica o ataque desta sexta-feira, em Melbourne, na Austrália. O site de notícias do EI diz, sem apresentar nenhuma evidência, que o homem que esfaqueou três pessoas pertencia ao grupo terrorista.

“Ele executou a operação em resposta ao apelo para atacar cidadãos da coligação”, lê-se no site, numa referência ao apelo feito pelo líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, em agosto, para que os membros do EI usassem bombas, facas ou carros para atacar os países que fazem parte da coligação liderada pelos Estados Unidos e que tenta combater os progressos do grupo terrorista, especialmente na Síria e no Iraque.



O homem conduzia um carro com cilindros de gás que fez explodir numa das ruas mais movimentadas da baixa de Melbourne. Depois, com uma faca na mão, atacou várias pessoas. Uma delas acabou por morrer no local. Outras duas ficaram feridas.

O atacante foi neutralizado pela polícia e transportado para o hospital, onde acabou por morrer. De acordo com as autoridades australianas, o homem era da Somália com “associações familiares bem conhecidas” pela polícia.

A segurança dos eventos públicos em Melbourne, este fim de semana, foi reforçada.