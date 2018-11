Presidente do Tondela desvaloriza crise do Benfica, mas quer surpreender

O presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, desvaloriza a crise de resultados do Benfica, contudo, espera festejar uma vitória no final da receção aos encarnados, a contar para a décima jornada do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, Gilberto Coimbra admite que o Benfica está a passar "uma fase menos boa", com quatro jogos sem vencer, mas alerta que isso não desvaloriza os encarnados, "porque os valores estão lá".

"Basta ver o jogo [com o Ajax. Nos últimos minutos, [o Benfica] não teve aquela pontinha de sorte de que todo o país precisava para o 'ranking' português. Isso não quer dizer que não vem de resultados negativos. é um facto, não ganha há quatro jogos. Mas é o Benfica, o Benfica é sempre um jogo difícil é sempre um candidato ao título", alerta o dirigente.

O Tondela e equipas de valor semelhantes "galvanizam-se" contra os grandes. Gilberto Coimbra apoia-se nisso para acalentar a esperança de que "pode acontecer um bonito" e o Tondela fazer um resultado positivo: "Já venceu o Porto, já venceu o Benfica, já empatou com o Sporting. Nada é impossível, é mais um jogo e vamos ver, ao fim dos 90 minutos é que a gente pode dizer o resultado. E espero que seja a vitória do Tondela".

Classificação não agrada "de modo nenhum"



O Tondela está no 13.º lugar do campeonato, apenas dois pontos acima da linha de água. Gilberto Coimbra quer mais e melhor, esta época.

"A classificação não diz exatamente o valor e aquilo que o Tondela tem feito. Não quero estar aqui a recordar pelo menos dois ou três jogos que fizemos, nos quais não pontuámos e em função dos jogos devia ter acontecido", sustenta o dirigente tondelense, que não está "de modo nenhum" satisfeito: "O Tondela devia estar melhor que aquilo que está".



Sabbag recuperou e pode ir a jogo. Só Arango, cedido pelo Benfica, não entra nas contas de Pepa para a partida da décima jornada. O jogo realiza-se no domingo, às 17h30, no Estádio João Cardoso. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.