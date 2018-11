Web Summit, armistício e touradas

Na semana da Web Summit, ficamos a saber no Visto de Fora que, afinal, pouco se falou da cimeira tecnológica em França e Espanha.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez criticam, por outro lado, a falta de consenso na Europa para impor a chamada taxa Google aos gigantes tecnológicos.

No centenário do Armistício da Primeira Guerra Mundial, os correspondentes estrangeiros do Visto de Fora olham também com preocupação para o regresso dos nacionalismos.

França é um dos casos a seguir, com a extrema-direita a ameaçar vencer as eleições europeias do próximo ano.

A polémica sobre o IVA das corridas de toiros é outro dos temas de debate esta semana, com Olivier e Begoña em lados opostos da arena.