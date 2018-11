Mauricio Macri diz que o Boca-River é "muito superior" ao Real Madrid-Barcelona

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, acredita que o maior clássico do futebol argentino, entre Boca Juniors e River Plate, é melhor que o maior clássico do futebol espanhol, entre Real Madrid e Barcelona.

A primeira mão da Taça Libertadores realiza-se no sábado. Pela primeira vez na história, o maior troféu de clubes da América do Sul será decidido entre os históricos rivais argentinos. À margem do Buenos Aires Padel Masters 2018, do World Padel Tour, Macri foi questionado se o Boca-River é melhor que o Real-Barça. "É muito [melhor]. Muito superior", replicou.

Macri tem forte ligação ao Boca Juniors. O atual presidente da Argentina foi presidente do clube em duas ocasiões. Primeiro, durante 12 anos, entre 1995 e 2007. Logo depois, voltou por quatro meses, entre fevereiro e junho de 2008. Para este clássico, tem evitado demonstrar preferência.

"Vai ser uma grande festa, em que lamentavelmente um ganha e outro perde. Mas tem de correr tudo bem", concluiu Mauricio Macri.