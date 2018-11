Dani Alves tem teoria para a origem da má relação com Mourinho

Dani Alves tem uma teoria para a origem da sua má relação com José Mourinho. O lateral brasileiro, agora no PSG, acredita que o azedume entre ambos vem do tempo em que quase rumou ao Chelsea, então treinado pelo português, mas assegura que a culpa não foi dele.

"Gosto de trabalhar com pessoas que gostem de ganhar. Estive quase a assinar pelo Chelsea, ainda antes de ir para o Barcelona. Acabei por não ir pelo clube, não por mim. Para mim, estava feito, ia trabalhar com Mourinho. Não sei se ele recebeu informação diferente, que eu não fui porque não quis, mas desde então a nossa relação não foi boa. Mas não por minha culpa. Eu estava convencido que ia trabalhar com ele, que ia fazer parte da equipa dele", revela o defesa, em entrevista à Sky Sports.

Dani Alves deixa rasgados elogios a Pep Guardiola, "o melhor treinador" com quem trabalhou. E recorda que esteve quase a reunir-se com o espanhol no Manchester City, mas que optou pelo PSG: "Estava tudo feito, mas acabei por não ir por uma decisão familiar. Falei com o Pep e ele sabia que a minha intenção era voltar a trabalhar com ele".